ЄС не погодив 9-й пакет санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країни Європейського Союзу на засіданні не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Про це 12 грудня повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.



«Міністри не досягли домовленості, але я сподіваюся, що цього тижня його буде досягнуто», — заявив він на брифінгу в Брюсселі.



Пізніше Боррель уточнив, що проблема узгодження не в якійсь конкретній країні-члені ЄС.



«Проблема не в одному конкретному члені. Це проблема певних винятків, які можуть бути введені, щоб ми були впевнені, що наші санкції не матимуть побічних ефектів, і що водночас ми не спустошуємо ефективність санкцій», — пояснив він.



Раніше Єврокомісія запропонувала дев'ятий пакет санкцій проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи щодо ускладнення доступу до безпілотників Росії. Також пропозиція передбачала блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на всіх платформах.



Потім Угорщина виступила проти запланованого нового пакету антиросійських санкцій.