Росіяни передислокували частину стратегічної авіації з аеродрому «Енгельс»

Після вибухів на російському військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області противник передислокував частину стратегічної авіації. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.



«Ми бачимо, що літаки там розосереджені. Саме стратегічна авіація, йдеться про аеродромі "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них уже передислоковано на різні аеродроми, які можуть приймати, обслуговувати», – сказав Ігнат.



Він також зазначив, що після вчорашніх подій надвечір активність ворожої авіації суттєво знизилася.



У ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі «Енгельс» Саратовської області пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не зазнали.