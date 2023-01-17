У Кремлі підтвердили, що дія указу Путіна про мобілізацію продовжується

Дія указу Володимира Путіна про мобілізацію в Росії продовжується. Про це йдеться у відповіді адміністрації президента РФ на звернення депутата Псковських обласних зборів Артура Гайдука.



У відповіді також зазначено, що наприкінці жовтня минулого року завершено «оповіщення та заклик громадян, які перебувають у запасі», військові комісаріати, як і раніше, продовжують набирати в армію контрактників та добровольців.



Аналогічні звернення до президента направили депутати від партії «Яблука» з різних регіонів Росії. Відповіді отримали лише кілька людей. Депутату Заксобрання Карелії Емілії Слабунової відповіли, що Путін не підписуватиме указу про завершення мобілізації, оскільки для цього відсутні «правові підстави». У відповіді депутату з Комі Віктору Воробйову було сказано, що «мобілізаційні заходи» завершено, а військкомати набирають лише добровольців.



Відповідь на звернення депутата Гайдука — це перший документ адміністрації президента, в якому офіційно з посиланням на міністерство оборони РФ підтверджено, що дія указу про «часткову» мобілізацію триває.