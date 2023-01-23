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Кулеба: Вопрос о передаче Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки

23 января 2023, 20:45

Кулеба: Вопрос о передаче Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, как продвигается вопрос о передаче западных боевых самолетов Украине.

В эфире телемарафона глава МИД сказал, что пока Украина не получала два типа оружия: дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

«Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность‎»‎, — напомнил министр.

Кулеба подчеркнул, что вопрос передаче Украине самолетов сдвинулся с мертвой точки. Глава МИД считает, что когда тема боевых самолетов будет двигаться «‎со скоростью того же самолета», результат будет получен быстро.‎

Еще три страны готовы передать Украине танки Leopard («Леопард»). Они присоединятся к Польше и Финляндии, но в случае, если Германия поддержит решение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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