Кулеба: Вопрос о передаче Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, как продвигается вопрос о передаче западных боевых самолетов Украине.
В эфире телемарафона глава МИД сказал, что пока Украина не получала два типа оружия: дальнобойные ракеты и боевые самолеты.
«Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность», — напомнил министр.
Кулеба подчеркнул, что вопрос передаче Украине самолетов сдвинулся с мертвой точки. Глава МИД считает, что когда тема боевых самолетов будет двигаться «со скоростью того же самолета», результат будет получен быстро.
Еще три страны готовы передать Украине танки Leopard («Леопард»). Они присоединятся к Польше и Финляндии, но в случае, если Германия поддержит решение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба во время брифинга.