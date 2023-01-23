Кулеба: Питання про передачу Україні бойових літаків зрушило з мертвої точки

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, як просувається питання про передачу західних бойових літаків Україні.



В ефірі телемарафону глава МЗС сказав, що поки Україна не отримувала два типи зброї: далекобійні ракети та бойові літаки.



«Ви вже зараз можете бачити в інформаційному просторі, як десь хтось обговорює тему літаків. Раніше такого не було, а сьогодні вже реальність», — нагадав міністр.



Кулеба підкреслив, що питання передачі Україні літаків зрушило з мертвої точки. Глава МЗС вважає, що коли тема бойових літаків рухатиметься «зі швидкістю того ж літака», результат буде отримано швидко.

Ще три країни готові передати Україні танки Leopard (Леопард). Вони приєднаються до Польщі та Фінляндії, але якщо Німеччина підтримає рішення. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Почалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot. Про це повідомив Дмитро Кулеба під час брифінгу.