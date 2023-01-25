ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ

В Горловке оккупационная администрация угрозами вынуждает местных жителей получить паспорта России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



По имеющейся информации, оккупационная администрация города призвала работников предприятий за месяц оформить российские паспорта. Крайним сроком установили 1 марта этого года.



Тем, кто откажется и не станет получать российские документы, угрожают увольнение с работы.

Ранее о принудительной паспортизации Мариуполя сообщал советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и работников «госвласти».