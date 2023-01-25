ЗСУ: У Горлівці окупанти загрожують людям звільненнями за відмову отримати паспорт РФ

У Горлівці окупаційна адміністрація погрозами змушує місцевих жителів отримати паспорти Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.



За наявною інформацією, окупаційна адміністрація міста закликала працівників підприємств за місяць оформити російські паспорти. Останнім терміном встановили 1 березня цього року.



Тим, хто відмовиться і не отримуватиме російські документи, загрожують звільнення з роботи.

Раніше про примусову паспортизацію Маріуполя повідомляв радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, поліцейських та працівників «держвлади».