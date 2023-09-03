Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 сентября

Политика



Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По словам президента, Министерство должен возглавить Рустем Умеров.



Общество



Минобороны Украины утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.



Боевые действия



60% своего времени и ресурсов Россия потратила на строительство первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью линии. Это стало результатом самонадеянности и роковой ошибкой для Москвы, которая не ожидала, что украинские войска пройдут. Теперь же ВСУ продвигаются по обе стороны «разлома» и укрепляют контроль территории, захваченной в ходе недавних боевых действий. Между первой и второй линиями обороны сейчас находятся ВСУ и буквально «выдавливают» российские позиции. Об этом – на видео.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки в ходе военных действий на подконтрольной РФ части Донецкой области погиб один человек, ранения различной степени тяжести получили пятеро гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки. Повреждены восемь домов в Донецке и Макеевки. Поврежден объект гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка.



В результате обстрела российской армией Херсонщины погиб мужчина и еще четыре человека получили ранения.



Российские войска обстреляли Пивничное, Торецк и Тихоновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения.



Вооруженные силы РФ пытаются уберечь свои корабли от повторных атак украинских надводных дронов. Для этого руководство российской армии решило установить боновые заграждения в Черном море.



Новости Донбасса в видеоформате:

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