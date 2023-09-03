Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 вересня

Політика



Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.



Суспільство



Міноборони України затвердив новий розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.



Бойові дії



60% свого часу та ресурсів Росія витратила на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% на другу та третю лінії. Це стало результатом самовпевненості та фатальної помилки для Москви, яка не очікувала, що українські війська пройдуть. Тепер же ЗСУ просуваються по обидва боки «розлому» та зміцнюють контроль території, захопленої під час недавніх бойових дій. Між першою та другою лініями оборони зараз знаходяться ЗСУ та буквально «видавлюють» російські позиції. Про це – на відео .



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу під час військових дій на підконтрольній РФ частині Донецької області загинула одна людина, поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро цивільних осіб у Куйбишевському районі Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки. Пошкоджено вісім будинків у Донецьку та Макіївці. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури у Куйбишівському районі Донецька.



Внаслідок обстрілу російською армією Херсонщини загинув чоловік і ще чотири особи отримали поранення.



Російські війська обстріляли Північне, Торецьк та Тихонівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.



Збройні сили РФ намагаються вберегти свої кораблі від повторних атак українських надводних дронів. Для цього керівництво російської армії вирішило встановити бонові загородження у Чорному морі.



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