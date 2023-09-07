ВС РФ перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на Юге Украины

Российская армия перебрасывает силы с других направлений для ведения обороны на Юге Украины. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, несмотря на значительные потери, ВС РФ продолжают наступать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытаются контратаковать на Бахмутском направлении.

«За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях», — сказал военный.

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