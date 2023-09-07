ЗС РФ перекидають сили з інших напрямів для ведення оборони на Півдні України

Російська армія перекидає сили з інших напрямків для ведення оборони Півдні України. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, незважаючи на значні втрати, ЗС РФ продовжують наступати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, намагаються контратакувати на Бахмутському напрямку.

«За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках», — сказав військовий.

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