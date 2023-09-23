Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 сентября

Общество



Российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки. В частности, захватчики выбросили книги украинской поэтессы Леси Украинки. На смену украинской литературы, оккупанты пополняют библиотечные фонды российскими книгами. Среди них — пропагандистские издания о войне и «великой России».



Права человека



Южный окружной военный суд РФ приговорил к пяти и семи годам тюрьмы двоих украинских граждан по обвинению в подготовке теракта в Сватовском районе оккупированной Луганской области. Утверждается, что обвиняемые якобы собирались подорвать взрывное устройство в одном из «административных» зданий. Личные данные осужденных не обнародованы.



Российские захватчики продолжают политику уничтожения украинцев на временно оккупированных территориях, в Луганской области создают пыточные.



Российский военнослужащий Алексей Третьяков родом из города Чайковский Пермского края попал в плен Вооруженных сил Украины под Клещиевкой, пробыв на фронте всего неделю. Ранее он работал в полиции, занимался частной юридической практикой. Пленный даже избирался депутатом городской думы Чайковского и пять лет был мэром этого города — с 2014-го по 2019-й.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в ходе обстрелов на захваченной РФ части Донетчины ранены семь человек, повреждены девять жилых домов в Донецке, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.



Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Минобороны России заявило, что их ПВО удалось сбить пять ракет. Сколько ракет попало в здание штаба ЧФ там не уточнили. Также российское ведомство сообщило, что один военнослужащий пропал без вести. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщили оккупационные власти Севастополя.



Кроме этого, в районе Симферопольского шоссе, жители заметили еще одно попадание по российской технике. По предварительным данным, в месте куда был нанесен удар располагалась ремонтная база российских военных грузовиков.



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