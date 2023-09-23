Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня

Суспільство



Російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки. Зокрема, загарбники викинули книжки української поетеси Лесі Українки. На зміну українській літературі окупанти поповнюють бібліотечні фонди російськими книгами. Серед них — пропагандистські видання про війну та «велику Росію».



Права людини



Південний окружний військовий суд РФ засудив до п'яти та семи років в'язниці двох українських громадян за звинуваченням у підготовці теракту у Сватівському районі окупованої Луганської області. Стверджується, що обвинувачені нібито збиралися підірвати вибуховий пристрій в одній із «адміністративних» будівель. Особисті дані засуджених не оприлюднено.



Російські загарбники продовжують політику знищення українців на тимчасово окупованих територіях, що на Луганщині створюють катівні.



Російський військовослужбовець Олексій Третьяков родом із міста Чайковський Пермського краю потрапив у полон Збройних сил України під Клещіївкою, пробувши на фронті лише тиждень. Раніше він працював у поліції, займався приватною юридичною практикою. Полонений навіть обирався депутатом міської думи Чайковського і п'ять років був мером цього міста — з 2014-го до 2019-го.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в ході обстрілів на захопленій РФ частині Донеччини поранено семеро людей, пошкоджено дев'ять житлових будинків у Донецьку, Горлівці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.



Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Міноборони Росії заявило, що їхню ППО вдалося збити п'ять ракет. Скільки ракет потрапило до будівлі штабу ЧФ, там не уточнили. Також російське відомство повідомило, що один військовослужбовець зник безвісти. Постраждалих серед мирних жителів немає, повідомила окупаційна влада Севастополя.



Окрім цього, в районі Сімферопольського шосе, мешканці помітили ще одне влучення по російській техніці. За попередніми даними, у місці, куди було завдано удару, розташовувалася ремонтна база російських військових вантажівок.



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