Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня

23 вересня 2023, 00:16

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня

Суспільство

 Російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки. Зокрема, загарбники викинули книжки української поетеси Лесі Українки. На зміну українській літературі окупанти поповнюють бібліотечні фонди російськими книгами. Серед них — пропагандистські видання про війну та «велику Росію».

Права людини

 Південний окружний військовий суд РФ засудив до п'яти та семи років в'язниці двох українських громадян за звинуваченням у підготовці теракту у Сватівському районі окупованої Луганської області. Стверджується, що обвинувачені нібито збиралися підірвати вибуховий пристрій в одній із «адміністративних» будівель. Особисті дані засуджених не оприлюднено.

Російські загарбники продовжують політику знищення українців на тимчасово окупованих територіях, що на Луганщині створюють катівні.

Російський військовослужбовець Олексій Третьяков родом із міста Чайковський Пермського краю потрапив у полон Збройних сил України під Клещіївкою, пробувши на фронті лише тиждень. Раніше він працював у поліції, займався приватною юридичною практикою. Полонений навіть обирався депутатом міської думи Чайковського і п'ять років був мером цього міста — з 2014-го до 2019-го.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в ході обстрілів на захопленій РФ частині Донеччини поранено семеро людей, пошкоджено дев'ять житлових будинків у Донецьку, Горлівці, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.

Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Міноборони Росії заявило, що їхню ППО вдалося збити п'ять ракет. Скільки ракет потрапило до будівлі штабу ЧФ, там не уточнили. Також російське відомство повідомило, що один військовослужбовець зник безвісти. Постраждалих серед мирних жителів немає, повідомила окупаційна влада Севастополя.

Окрім цього, в районі Сімферопольського шосе, мешканці помітили ще одне влучення по російській техніці. За попередніми даними, у місці, куди було завдано удару, розташовувалася ремонтна база російських військових вантажівок.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня
21:45
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
20:52
З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
15:45
Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь
15:15
РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС
15:07
Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму
14:30
У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада
13:30
По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
09:39
На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів
08:58
ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
20:17
Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш
17:58
Під час обстрілу в окупованому Донецьку пошкоджено коледж
16:36
Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА
13:33
Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ
12:40
У захопленому РФ Сєвєродонецьку панує антисанітарія — Стрюк
11:02
«ДНР»: У Донецьку одна людина загинула і п'ятеро поранені через обстріли
00:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня
усі новини
00:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 вересня
22:54
До 31 людини зросла кількість постраждалих через ракетну атаку у Кременчуці
21:45
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
21:22
Канада дасть Україні 650 мільйонів доларів на бронеавтомобілі та машини евакуації
20:52
З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
18:37
Росія вдарила по Кременчуку: відомо про загиблого та 15 поранених
18:07
Байден пообіцяв Зеленському дати невелику партію ракет ATACMS — ЗМІ
17:35
У 2024 році військові витрати РФ вперше перевищать соціальні — Bloomberg
16:43
Комісія ЄС готується рекомендувати старт переговорів щодо членства України
16:20
Україна отримала чергові €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС
15:52
Чорноморський флот РФ нарізатиметься за принципом салямі — Данілов
15:45
Олещук подякував українським пілотам за атаку на Севастополь та Мелітополь
15:15
РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС
15:07
Міноборони РФ заявило про знищення п'яти ракет у Криму
14:51
У Криму зафіксували ще один удар у районі Сімферопольського шосе
14:30
У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада
14:20
Військові показали бій під Андріївкою на Бахмутському напрямку
14:00
Зеленський про передачу далекобійної зброї: «Настане момент — ми все це побачимо»
13:37
ЗСУ вже діють за останньою лінією оборони окупантів на заході Запорізької області — ISW
13:30
По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
усі новини
ВІДЕО
«ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ► «ДНР» хоче добудувати метро у Донецьку, «процвітання» в окупації ►
22 вересня, 21:45
Штаб Чорноморського флоту РФ після ракетної атаки Фото: соцмережі З'явилося відео моменту удару по штабу Чорноморського флоту РФ
22 вересня, 20:52
Штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: Соцмережі По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдали ракетного удару
22 вересня, 13:30
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція Одеської області У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області
22 вересня, 08:12

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама