Росіяни б'ють із літаків по Луганщині вздовж усієї лінії фронту. Під ударами Білогорівка та Невське

Авіація Збройних сил РФ накрила деякі населені пункти Луганської області вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, літаки та вертольоти росіян ударили по Новоселівському, Невському, Новолюбівці, Білогорівці — майже вздовж усієї лінії фронту.



«У них є достатня кількість авіації. Чого не скажеш про якість підготовки особового складу. Поки що вони передчасно додають резерви, які планували залучити на Луганщині взимку. Втім, наші захисники внесли в плани окупантів свої корективи», — зазначив він.



Нагадаємо, третя штурмова бригада ЗСУ показала , як ударом артилерією розбила розрахунок БПЛА російських загарбників у районі Бахмута.