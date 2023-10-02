Ударные беспилотники будут доминировать в атаках России на Украину — Игнат

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся к тому, что в ближайшее время ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках по территории Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона утром 2 октября.



Сейчас украинские ПВО сбивают 70-80% дронов и пропорциональность будет сохраняться в дальнейшем, если мы будем получать пропорционально средства.



«Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА. Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств», — объяснил Игнат.



Ранее, в ночь на 2 октября, российские военные атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с юго-восточного направления.