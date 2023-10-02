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Ударні безпілотники домінуватимуть в атаках Росії на Україну — Ігнат

02 жовтня 2023, 09:40

Ударні безпілотники домінуватимуть в атаках Росії на Україну — Ігнат

Повітряні сили Збройних сил України готуються до того, що найближчим часом ударні дрони переважатимуть ракети в російських атаках по території України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону вранці 2 жовтня.

Наразі українське ППО збиває 70-80% дронів і пропорційність зберігатиметься надалі, якщо ми отримуватимемо пропорційно допомогу.

«Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу та ударні БПЛА. Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів», — пояснив Ігнат.

Раніше, в ніч проти 2 жовтня, російські військові атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку.

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