В анексованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ

У тимчасовому окупованому Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



За даними джерел ASTRA, ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня в районі 3 години ночі.



«Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. 17 військовослужбовців поранено. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, дрони атакували територію тимчасово окупованого Криму в ніч проти 29 жовтня.