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В анексованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ

30 жовтня 2023, 09:52

В анексованому Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ

У тимчасовому окупованому Криму, неподалік села Оленівка, 17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За даними джерел ASTRA, ракетна атака була здійснена сьогодні, 30 жовтня в районі 3 години ночі.

«Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ. 17 військовослужбовців поранено. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дрони атакували територію тимчасово окупованого Криму в ніч проти 29 жовтня.

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