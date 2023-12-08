Новый антирекорд. Верховная Рада лишила мандатов еще трех депутатов

Верховная Рада Украина лишила депутатских полномочий еще трех народных депутатов сегодня, 8 декабря. Об этом сообщил политик Ярослав Железняк.



«Минус три мандата депутатов. В Раде остался 401 депутат. Антирекорд», — написал он.



По информации Железняка, украинский парламент проголосовал за прекращение полномочий мажоритарщиков Максима Ефимова (фракция «Восстановление») и Дмитрий Шпенова (внефракционный). Также к ним присоединился Виталий Данилов из фракции «Батькивщины».



Напомним, 1 декабря стало известно, что сопредседатель депутатской группы «Видновлення Украины» Максим Ефимов решил досрочно прекратить полномочия народного депутата.