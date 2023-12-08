Новий антирекорд. Верховна Рада позбавила мандатів ще трьох депутатів

Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень ще трьох народних депутатів сьогодні, 8 грудня. Про це повідомив політик Ярослав Желєзняк.



«Мінус три мандати депутатів. У Раді залишився 401 депутат. Антирекорд», — написав він.



За інформацією Железняка, український парламент проголосував за припинення повноважень мажоритарників Максима Єфімова (фракція «Відновлення») та Дмитра Шпенова (позафракційний). Також до них приєднався Віталій Данилов із фракції «Батьківщини».



Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.