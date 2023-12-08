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Новий антирекорд. Верховна Рада позбавила мандатів ще трьох депутатів

08 грудня 2023, 15:10

Новий антирекорд. Верховна Рада позбавила мандатів ще трьох депутатів

Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень ще трьох народних депутатів сьогодні, 8 грудня. Про це повідомив політик Ярослав Желєзняк.

«Мінус три мандати депутатів. У Раді залишився 401 депутат. Антирекорд», — написав він.

За інформацією Железняка, український парламент проголосував за припинення повноважень мажоритарників Максима Єфімова (фракція «Відновлення») та Дмитра Шпенова (позафракційний). Також до них приєднався Віталій Данилов із фракції «Батьківщини».

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.

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