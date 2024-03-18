Російська армія втратила за добу понад 800 осіб та 30 артсистем

Минулої доби, збройні сили Росії «втратили» понад 810 осіб особового складу та 34 артилерійських систем, про це заявили в Генштабі ЗСУ.



В оборонному відомстві також зазначили, що українські захисники знищили 19 танків та 17 бойових броньованих машин.







«Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали 431 550 особового складу», - додали в генеральному штабі.



Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії за два з лишком роки повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 350 тисяч військових.