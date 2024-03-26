Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу

26 марта 2024, 00:04

Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу

Общество

На оккупированной части Луганской области не хватает сотрудников на шахтах из-за мобилизации. Выход из сложившейся ситуации глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник видит в привлечении к работе на шахтах работников нелегальных «копанок».

На оккупированной Россией территории Луганской области прорабатывается вопрос «национализации» пустующего жилья, заявил глава группировки «ЛНР».

На оккупированной территории Донецкой области так называемым парламентом («Народным советом ДНР») принят «закон» о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества».

К 45-летней жительнице оккупированного поселка Любимовка в Херсонской области ворвались двое неизвестных в военной форме. Когда ее 21-летняя дочь услышала лай собак и пошла открывать дверь, мужчины распылили ей в глаза газ из баллончика, а затем заклеили ей рот скотчем и связали. После этого они связали саму Марию и ее сына, который также был дома. По данным СМИ, неизвестные украли 400 тысяч рублей и 7000 долларов США.

Права человека

«Верховный суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.

Боевые действия

Служба безопасности Украины провела ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России, результате добыча и переработка нефти в России удалось сократить на 12%.

В результате ракетных обстрелов Одессы три женщины получили ранения, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. У более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

Российские войска снизили интенсивность штурмов под Купянском в Харьковской области. При этом, ситуация в городе остается сложной, власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Утром Киев был атакован российскими ракетами. В результате работы украинской ПВО ракеты были сбиты. Падение обломков зафиксировано на территории города. Известно о 9 пострадавших, из них двое госпитализированы.

Украинские военнослужащие нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, были уничтожены два десантных корабля.

Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
11:59
В оккупированном поселке Донецкой области при сбросе боеприпаса погибла девушка
23:40
Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб
20:47
«Выборы Путина»: как «рисовали» голоса на оккупированных территориях ►
все новости
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
21:49
Добыча и переработка нефти в РФ сократилась на 12% из-за атаки на российские НПЗ — СБУ
21:14
Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной — Белый дом
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
19:40
Россияне вечером ударили по Одессе: три женщины получили ранения
18:41
Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
18:29
Более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ сбила украинская ПВО за время полномасштабного вторжения
17:53
РФ уменьшила интенсивность штурмов под Купянском, но власти планируют объявить принудительную эвакуацию населения — ГВА
17:41
Третья штурмовая бригада ВСУ под Авдеевкой ликвидировала батальон россиян
16:55
FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
16:55
Краматорск: Международные партнеры оказали помощь в ремонте городской водопроводной сети
16:15
Ракетная атака на Киев: чудом удалось избежать большого количества жертв
15:42
Россиянам в мессенджеры приходят предложения поучаствовать в терактах
15:25
Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
14:59
В Харькове досрочно завершат отопительный сезон
14:50
Минздрав Украины запускает «Голос пациентов», где каждый сможет поделиться проблемами системы здравоохранения
14:38
Кабмин уточнил перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на проживание
14:19
Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot
все новости
ВИДЕО
Пленный боец полка «Азов» Павел Гусев. Фото: Генпрокуратура РФ Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
25 марта, 18:41
FPV-дрон оторвал голову Т-80. Фото: кадр из видео FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
25 марта, 16:55
Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
25 марта, 15:25
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Telegram В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
25 марта, 11:01
Пожар на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети Беспилотники ударили по крупной электростанции в Ростовской области, возник пожар
25 марта, 07:15
Ракетный удар в Севастополе. Кадр из видео В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
23 марта, 22:45

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама