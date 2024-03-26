Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу

Общество



На оккупированной части Луганской области не хватает сотрудников на шахтах из-за мобилизации. Выход из сложившейся ситуации глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник видит в привлечении к работе на шахтах работников нелегальных «копанок».



На оккупированной Россией территории Луганской области прорабатывается вопрос «национализации» пустующего жилья, заявил глава группировки «ЛНР».



На оккупированной территории Донецкой области так называемым парламентом («Народным советом ДНР») принят «закон» о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, «имеющих признаки бесхозяйного имущества».



К 45-летней жительнице оккупированного поселка Любимовка в Херсонской области ворвались двое неизвестных в военной форме. Когда ее 21-летняя дочь услышала лай собак и пошла открывать дверь, мужчины распылили ей в глаза газ из баллончика, а затем заклеили ей рот скотчем и связали. После этого они связали саму Марию и ее сына, который также был дома. По данным СМИ, неизвестные украли 400 тысяч рублей и 7000 долларов США.



Права человека



«Верховный суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева.



Боевые действия



Служба безопасности Украины провела ряд успешных операций по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России, результате добыча и переработка нефти в России удалось сократить на 12%.



В результате ракетных обстрелов Одессы три женщины получили ранения, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. У более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.



Российские войска снизили интенсивность штурмов под Купянском в Харьковской области. При этом, ситуация в городе остается сложной, власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.



Утром Киев был атакован российскими ракетами. В результате работы украинской ПВО ракеты были сбиты. Падение обломков зафиксировано на территории города. Известно о 9 пострадавших, из них двое госпитализированы.



Украинские военнослужащие нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, были уничтожены два десантных корабля.



Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали дроны. Возник пожар, из строя выведены энергоблоки.



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