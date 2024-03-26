Головне за день: «Л-ДНР» збирається вилучати нерухомість. Атака на Київ та Одесу

Суспільство



На окупованій частині Луганської області не вистачає працівників на шахтах через мобілізацію. Вихід із ситуації глава угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник бачить у залученні до роботи на шахтах працівників нелегальних «копанок».



На окупованій Росією території Луганської області опрацьовується питання «націоналізації» житла, що пустує, заявив голова угруповання «ЛНР».



На окупованій території Донецької області так званим парламентом («Народною радою ДНР») ухвалено «закон» про виявлення та передачу в муніципальну власність житлових приміщень, які «мають ознаки безгосподарного майна».



До 45-річної мешканки окупованого селища Любимівка на Херсонщині увірвалися двоє невідомих у військовій формі. Коли її 21-річна дочка почула гавкіт собак і пішла відчиняти двері, чоловіки розпилили їй у вічі газ із балончика, а потім заклеїли їй рота скотчем і зв'язали. Після цього вони пов'язали саму Марію та її сина, який також був удома. За даними ЗМІ, невідомі вкрали 400 тисяч рублів та 7000 доларів США.



Права людини



«Верховний суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення полоненого бійця полку «Азов» Павла Гусєва.



Бойові дії



Служба безпеки України провела низку успішних операцій з ураження нафтопереробних заводів у Росії, внаслідок видобуток та переробка нафти в Росії вдалося скоротити на 12%.



Внаслідок ракетного обстрілу Одеси троє жінок отримали поранення, є влучення в об'єкти енергетичної інфраструктури. Більш ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.



Російські війська знизили інтенсивність штурмів під Куп'янськом у Харківській області. При цьому ситуація в місті залишається складною, влада планує оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми.



Вранці Київ атакували російські ракети. Внаслідок роботи української ППО ракети були збиті. Падіння уламків зафіксовано на території міста. Відомо про 9 постраждалих, з них двох госпіталізовано.



Українські військовослужбовці завдали ударів по військових об'єктах російських загарбників у Севастополі. Зокрема, було знищено два десантні кораблі.



Новочеркаську ГРЕС у Ростовській області атакували дрони. Виникла пожежа, з ладу виведено енергоблоки.



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