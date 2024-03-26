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Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках инициативы Чехии

26 марта 2024, 17:59

Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках инициативы Чехии

Украинской армии могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии — 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество», — сказал министр, отметив, что всего Украине могут передать полтора миллиона снарядов.

Он уточнил, что финансирование первых поставок боеприпасов необходимо до того, как начнется их отправка в Украину.

По мнению Липавского, инициатива Чехии уже приносит свои плоды и влияет на боевые действия в Украине, несмотря на то, что поставки снарядов еще не начались.

«Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будет поставка свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов», — добавил он.

При этом глава МИД отказался называть сроки доставки снарядов в Украину.

Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявил, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне, но тогда речь шла о 800 тысяч снарядов.

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