Україна може отримати 1,5 млн снарядів у рамках ініціативи Чехії

Українській армії можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії – 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Ми можемо зробити набагато більше, ніж 800 тисяч снарядів», - сказав міністр, зазначивши, що всього нашій країні можуть передати півтора мільйони снарядів.

Він уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну.

На думку Липавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, незважаючи на те, що постачання снарядів ще не розпочалося.

«Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що вони матимуть постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів», — додав він.

При цьому глава МЗС відмовився називати терміни доставки снарядів до України.

Раніше радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що закуплені в рамках чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти до України вже у червні, але тоді йшлося про 800 тисяч снарядів.