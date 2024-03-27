Россияне перебрасывают военную технику из Мариуполя в Запорожскую область

Российские войска перекидывают военную технику из оккупированного Мариуполя в сторону захваченной Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фиксируем большую переброску техники в направлении Бердянска. Различная маркировка, включая маркировку «два треугольника» ФСБ России», — отметил он.



По словам Андрющенко, предварительно, пункт назначения Приморск и Токмак Запорожской области.



Советника мэра добавил, что последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями.



Ранее мы писали, что в Запорожской области партизаны обнаружили место базирования российских солдат.