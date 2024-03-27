Росіяни перекидають військову техніку з Маріуполя до Запорізької області

Російські війська перекидають військову техніку з окупованого Маріуполя у бік захопленої Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Фіксуємо велике перекидання техніки у напрямку Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування «два трикутники» ФСБ Росії», — зазначив він.



За словами Андрющенка, попередньо, пункт призначення Приморськ і Токмак Запорізької області.



Радник мера додав, що останні тижні значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами.



Раніше ми писали, що на Запоріжжі партизани виявили місце базування російських солдатів.