Росіяни перекидають військову техніку з Маріуполя до Запорізької області

Російські війська перекидають військову техніку з окупованого Маріуполя у бік захопленої Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Фіксуємо велике перекидання техніки у напрямку Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування «два трикутники» ФСБ Росії», — зазначив він.
За словами Андрющенка, попередньо, пункт призначення Приморськ і Токмак Запорізької області.
Радник мера додав, що останні тижні значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами.
Раніше ми писали, що на Запоріжжі партизани виявили місце базування російських солдатів.