Главное за день: Удар по Харькову. На Луганщине упала авиабомба РФ

Права человека



Южный окружной военный суд в российском Ростове лишил свободы двух украинских граждан. Приговор вынесен похищенным в оккупированном Мелитополе Маргарите Харенко и Сергею Авраменко. Их обвинили в участии в террористическом сообществе, экстремизме и шпионаже. Харенко приговорили к 20 годам лишения свободы, Авраменко — к 16 годам. Маргарита Харенко была похищена в Мелитополе 9 января 2023 года, а Сергей Авраменко — 14 января того же года. Их подозревали в покушении на российского военнослужащего.



Общество



Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя Краматорска в государственной измене, по его наводке оккупанты ударили ракетным комплексом «Искандер M» по местному кафе «RIA PIZZA». Тогда погибли 13 человек и 64 получили ранения, в том числе дети. Краматорчанин приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.



За март в результате инцидентов с применением мин и взрывоопасных остатков войны в Украине погибли 10 человек и 18 получили ранения. Семеро жертв были работниками сельского хозяйства, сообщает Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине. В организации отмечают, что украинские фермеры сталкиваются с повышенным риском смерти и травм.



Земельный суд Гамбурга приговорил 43-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии, пишет BILD. После начала войны в Украине немец помог их семье переехать в Германию, пообещав стать их «защитником». Однако затем он стал шантажировать семью, угрожая им депортацией.



Глава Кремля Владимир Путин 3 апреля дистанционно, в режиме видеоконференции, «открыл» филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе. В «заведении» начнут обучать более 400 будущих силовиков для России.



В Луганске есть нехватка водителей общественного транспорта. Сейчас в работе только 120 автобусов вместо 240 имеющихся.



В Луганске взорвался автомобиль. По словам местных жителей, на улице Черноморской произошел сильный взрыв, однако после этого автомобиль сгорел дотла. На обнародованном видео можно увидеть момент взрыва газового баллона в машине. Оккупационные власти пока никак не прокомментировали этот прецедент.



Боевые действия



В оккупированном Донецке два мирных жителя погибли, еще девять получили ранения вследствие обстрелов в Донецке и Горловке, заявили в оккупационной администрации группировки «ДНР». Также в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ранены двое мужчин в Горловке.



На оккупированной территории Луганской области в районе поселка Штеровка под Хрустальным (Красным Лучом) случился внештатный сход боеприпаса. Полуторатонную авиабомбу не получилось вывезти и уничтожить на полигоне. Поэтому бомбу решили взорвать на месте падения. В связи с этим в районе отключили газ и свет, а часть жителей Штеровки эвакуировали.



Оккупационные войска утром ударили по Николаевке Константиновского района Донецкой области – пострадали один человек.



В ночь на 4 апреля армия РФ атаковала дронами Харькову – погибли трое спасателей и один гражданский. В полиции отметили, что оккупанты применили тактику «двойных ударов». Один из «шахедов» попал в жилую трехэтажку, частично разрушив ее крышу и верхний этаж.



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