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Головне за день: Удар по Харкову. На Луганщині впала авіабомба РФ

04 квітня 2024, 23:19

Головне за день: Удар по Харкову. На Луганщині впала авіабомба РФ

Права людини

 Південний окружний військовий суд у російському Ростові позбавив волі двох українських громадян. Вирок винесено викраденим в окупованому Мелітополі Маргаріті Харенко та Сергію Авраменко. Їх звинуватили в участі в терористичній організації, екстремізмі та шпигунстві. Харенка засудили до 20 років позбавлення волі, Авраменка - до 16 років. Маргариту Харенко викрали в Мелітополі 9 січня 2023 року, а Сергія Авраменка — 14 січня того ж року. Їх підозрювали у замаху на російського військовослужбовця.

Суспільство

 Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця Краматорська у державній зраді, за його наведенням окупанти вдарили ракетним комплексом «Іскандер M» по місцевому кафе «RIA PIZZA». Тоді загинули 13 людей і 64 дістали поранення, у тому числі діти. Краматорця засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За березень внаслідок інцидентів із застосуванням мін та вибухонебезпечних залишків війни в Україні загинули 10 людей та 18 отримали поранення. Семеро жертв були працівниками сільського господарства, повідомляє Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. В організації зазначають, що українські фермери стикаються із підвищеним ризиком смерті та травм.

Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника Денніса В. до восьми років ув'язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 та 11 років та провадження дитячої порнографії, пише BILD. Після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині переїхати до Німеччини, пообіцявши стати «захисником». Однак потім він став шантажувати родину, погрожуючи депортацією.

Глава Кремля Володимир Путін 3 квітня дистанційно , в режимі відеоконференції, «відкрив» філію Волгоградської академії МВС у Маріуполі. У закладі почнуть навчати понад 400 майбутніх силовиків для Росії.

У Луганську є брак водіїв громадського транспорту. Зараз у роботі лише 120 автобусів замість 240 наявних.

У Луганську вибухнув автомобіль. За словами місцевих жителів, на вулиці Чорноморській стався сильний вибух, проте після цього автомобіль згорів ущент. На оприлюдненому відео можна побачити момент вибуху газового балона у машині. Окупаційна влада поки що ніяк не прокоментувала цей прецедент.

Бойові дії

 В окупованому Донецьку двоє мирних жителів загинули , ще дев'ять отримали поранення внаслідок обстрілів у Донецьку та Горлівці, заявили в окупаційній адміністрації угруповання «ДНР». Також в результаті детонації боєприпасу, що раніше не розірвався, поранено двох чоловіків у Горлівці.

На окупованій території Луганської області в районі селища Штерівка під Кришталевим (Червоним Лучем) стався позаштатний схід боєприпасу. Півторатонну авіабомбу не вдалося вивезти і знищити на полігоні. Тож бомбу вирішили підірвати на місці падіння. У зв'язку з цим у районі відключили газ та світло, а частину жителів Штерівки евакуювали.

Окупаційні війська вранці вдарили по Миколаївці Костянтинівського району Донецької області – постраждала одна людина.

У ніч на 4 квітня армія РФ атакувала дронами Харкову – загинули троє рятувальників та один цивільний. У поліції зазначили, що окупанти застосували тактику подвійних ударів. Один із «шахедів» влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши дах та верхній поверх.

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