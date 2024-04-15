Військовий розповів, чому для росіян важливо захопити Часів Яр

Російські війська вже другий місяць активно атакують Часів Яр, який є важливою ціллю, адже саме з цього міста вони зможуть обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. Про це повідомляє Еспресо.



Заступник командира батальйону ударних БпАК «АХІЛЛІС» 92-ї ОШБР Олесь Маляревич заявив, що зараз головна мета — не допустити загарбників до міста.



«Наша бригада вже тривалий час на Бахмутському напрямі — Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ми робимо все, щоб Часів Яр не був захоплений, зараз перебуваємо в активній обороні», — зазначив він.



За його словами, паритету (рівність сторін – ред.) немає, ситуація важка. Зокрема, співвідношення по артилерії десь 1 до 6, по дронах – десь 1 до 2, ситуація покращилася по FPV- дронам.



«По бомбардувальниках — ми випереджаємо, але окупанти зараз активно розробляють свій власний винахід у цьому напрямку. А по розвідувальним крилам — ворог продовжує мати перевагу, але ми теж почали використовувати українські та закордонні зразки, щоб робити розвідку, корегувати артилерію та планувати власні дії», — резюмував військовослужбовець.





Раніше ми писали, що купаційна армія РФ просунулася біля Часового Яру на Бахмутському напрямку та Новобахмутівки на Авдіївському напрямку Донецької області.