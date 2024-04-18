Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровській області, є постраждалі

У четвер, 18 квітня, Збройні сили Російської Федерації вдарили по Дніпровському району Дніпропетровської області. Про це написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що внаслідок ракетного удару двоє чоловіків 30 та 35 років отримали поранення. Постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

За інформацією голови ОВА, через російську атаку спалахнуло кілька пожеж.

За даними моніторингового Telegram-каналу monitor, починаючи з 10:22 російські війська завдали близько 6 ударів балістичними ракетами по Дніпру та агломерації.

Раніше повідомлялося, що 14 квітня у Дніпрі та Любимівській громаді 12 людей постраждали через падіння уламків російської ракети.