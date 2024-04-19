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ВС ВСУ: Уничтожение Ту-22М3 является переломным моментом

19 апреля 2024, 18:08

ВС ВСУ: Уничтожение Ту-22М3 является переломным моментом

Уничтожение российского стратегического самолета Ту-22М3 стало переломным моментом в войне России против Украины. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

Евлаш отметил, что в Украине есть ресурсы, которыми военные могут доставать на такие большие дистанции. Он напомнил, что ранее это доказали во время уничтожения А-50, а сегодня россияне получили очередное подтверждение того, что Украина может модифицировать различные средства, которые могут доставать на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты.

«Это переломный момент. В первую очередь для российских летчиков. Они будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака не останется безнаказанной», — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, сегодня 19 апреля, в результате операции ГУР при взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ за 300 км от территории Украины.

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