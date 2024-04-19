ЗСУ: Знищення Ту-22М3 є переломним моментом

Знищення російського стратегічного літака Ту-22М3 стало переломним моментом у війні Росії проти України. На цьому наголосив представник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

Євлаш зазначив, що в Україні є ресурси, якими військові можуть діставати цілі на таких великих відстанях. І нагадав, що раніше це довели під час знищення А-50. А сьогодні росіяни мають чергове підтвердження того, що Україна спроможна модифікувати різні засоби, які можуть контролювати такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки.

«Це переломний момент. Насамперед для російських льотчиків. Вони розумітимуть, що навіть на великій відстані їх можуть вразити. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною», — наголосив спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, в результаті операції ГУР за взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ за 300 км від території України.