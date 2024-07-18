Российская армия двумя ракетами ударила по Мирнограду: ранены три человека

Последствия ракетного удара РФ по Мирнограду. Фото: Донецкая ОВА

18 июля россияне двумя ракетами ударили по городу Мирноград Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Повреждены три административных здания, две жилые двухэтажки и промышленное помещение.

В результате обстрела три человека получили ранения.

Напомним, что 18 июля войска РФ обстреляли город Зализное, а также поселки Гродовка и Великая Новоселка на Донетчине. В результате ударов погибли три человека, еще столько же – ранены.