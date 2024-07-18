Российская армия двумя ракетами ударила по Мирнограду: ранены три человека

18 июля россияне двумя ракетами ударили по городу Мирноград Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Повреждены три административных здания, две жилые двухэтажки и промышленное помещение.
В результате обстрела три человека получили ранения.
Напомним, что 18 июля войска РФ обстреляли город Зализное, а также поселки Гродовка и Великая Новоселка на Донетчине. В результате ударов погибли три человека, еще столько же – ранены.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях