Російська армія двома ракетами вдарила по Мирнограду: поранені троє людей

Наслідки ракетного удару РФ по Мирнограду. Фото: Донецька ОВА

18 липня росіяни двома ракетами вдарили по місту Мирноград Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пошкоджено три адміністративні будівлі, дві житлові двоповерхівки та промислове приміщення.

Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 18 липня війська РФ обстріляли місто Залізне, а також селища Гродівка та Велика Новосілка на Донеччині. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще стільки ж – поранені.