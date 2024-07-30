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Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині

30 липня 2024, 11:07

Лісові пожежі наблизилися до окупованого Сєверодонецька на Луганщині

Лісові пожежі наближаються до околиць окупованого Сєверодонецька Луганської області. Карта NASA Лісові пожежі наближаються до околиць окупованого Сєверодонецька Луганської області. Карта NASA

Лісові пожежі на Луганщині наблизилися до околиць окупованого Сєверодонецька. Про це повідомив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко 30 липня.

«Сьогодні супутник NASA фіксує пожежі на північ від Сєверодонецька. Найбільша пожежа зараз вирує між Кудряшівкою та Боровеньками. Декілька невеликих пожеж тривають між Кудряшівкою та Щедрищевим. Виникла пожежа на північних околицях Боровеньок», — написав він у телеграмі.

Щедрищеве до повномасштабного вторгнення Росії було дачним селищем для керівництва Сєверодонецька, а також місцем розташування кількох дитячих таборів.

Раніше повідомлялося, що в окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку Луганської  області за певну суму грошей місцеві жителі отримують доступ до офіційно забороненого росіянами в прифронтових містах мобільного зв'язку, але в захопленому Лисичанську більш суворий контроль. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, там за спробу користуватися мобільним покриттям окупанти забирають людей «на підвал».

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