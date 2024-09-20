Центр Костянтинівки обстріляно російськими військами: імовірно, є постраждалі

Близько 10:00 у п'ятницю, 20 вересня, війська РФ почали обстрілювати центр міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляють місцеві мешканці.
Серія «прильотів» тривала близько півгодини. Нині подекуди у місті чути вибухи.
У місцевих чатах мешканці Костянтинівки пишуть, що один із «прильотів» був у районі стоматологічної клініки «Денталь» на проспекті Ломоносова — це густонаселений район у самому центрі міста.
Також, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі.
Офіційної інформації про обстріл наразі немає.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашнього удару по Костянтинівці загинула одна людина.
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