В России двое ранее судимых участников войны в Украине выпили и поругались, затем один убил другого

В России двое участников войны в Украине во время застолья поссорились, после чего один убил другого. Фото: соцсети

В Волгограде один ранее судимый участник войны в Украине убил другого ранее судимого участника после совместной пьянки и последующей ссоры. Об этом сегодня написало издание ASTRA.

Отмечается, что житель Волгограда, ранее судимый за кражу и разбой, пригласил своего приятеля в дом. Во время застолья они поругались, после чего хозяин квартиры схватил металлический табурет и стал им бить по голове своего оппонента. Когда тот перестал подавать признаки жизни, мужчина решил избавиться от тела и перетащил тело убитого из квартиры в лифт. Затем он вернулся домой и лег спать.

Труп обнаружили соседи. Как пишут местные издания, от квартиры подозреваемого к лифту вели кровавые следы.

Издание пишет, что убитый военный служил в штурмовом отряде, а ранее сам был судим за убийство.

Подозреваемый в убийстве также успел побывать на фронте, до этого он трижды отбывал наказание за кражу, разбой и дебош в общественном месте.