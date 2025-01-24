Появилось видео поднятия флага РФ в Великой Новоселке: в ВСУ рассказали о ситуации на месте

За Великую Новоселку продолжаются ожесточенные бои, сообщили в ВСУ. Карта DeepState

Российские войска в течение минувших суток продолжали проводить наступательные действия в Великой Новоселке Донецкой области. Украинские воины держат оборону в условиях тяжелых боев. Об этом сообщает ОСГВ «Хортица» в Telegram.

«На Новопавловском направлении штурмовые группы противника при поддержке артиллерии и БПЛА проводили наступательные действия в Великой Новоселке», — сообщили военные.

По данным ОСГВ «Хортица», по украинским позициям в Великой Новоселке оккупанты произвели почти 80 обстрелов. При этом ВСУ продолжают держать оборону в условиях жестких боев.

«Потери врага слишком высоки», — говорится в сообщении.

Также на Новопавловском направлении агрессор при поддержке бронетехники пытался атаковать в районе Зеленовки. Колонна была обнаружена заранее, бойцы ВСУ нанесли огневое поражение, в результате чего остатки наступательной группы россиян вернулись на исходные рубежи.

Между тем россияне опубликовали в сети видео поднятие флага РФ в центре Великой Новоселки. Подлинность видео не установлена.

Великая Новоселка — это поселок в Донецкой области, который в течение последних недель оказался на линии фронта. В 2022 году россияне уже пытались захватить населенный пункт, но попытка была неудачной.

Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения.