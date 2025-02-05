Российская компания, занимающаяся закупкой зерна на оккупированных территориях Украины, поставила в Египет более 20 тысяч тонн пшеницы. Ранее не было известно, что Египет принимает российские суда с зерном, собранным в неподконтрольных Украине регионах. Об этом пишут «Важные истории».



30 декабря судно «Михаил Ненашев» прибыло в порт Александрия (Египет). Согласно российскому санитарному сертификату, выданному Россельхознадзором, груз — более 27 тысяч тонн пшеницы — изначально предназначался для Сирии. Украина ранее обвиняла Сирию в содействии контрабанде украинского зерна. Однако после бегства сирийского президента 8 декабря судно задержалось у берегов Кипра почти три недели, а затем направилось в Египет.



Данные египетского Агентства морского транспорта и логистики указывают, что фактический вес груза составил 24,2 тысячи тонн — на 3 тысячи тонн меньше, чем указано в российском сертификате. Причина расхождения остается неясной. В документах также не указана стоимость пшеницы, но, исходя из средней мировой цены в декабре, она могла составлять около 6,7 миллиона долларов.



Покупателем выступило египетское агентство Mostakbal Misr for Sustainable Development — подразделение, связанное с вооруженными силами Египта. Недавно оно стало основным импортером пшеницы и других товаров в стране, заменив государственное агентство по продовольственным закупкам.



Египет является одним из ключевых рынков для российского зерна. Однако ранее страна уже отказывалась принимать суда с зерном, которое, по мнению Украины, было вывезено с оккупированных территорий.



В документах экспортером указана российская компания «Паллада». В течение двух месяцев перед отправкой судна компания получала небольшие партии пшеницы из оккупированной Запорожской области, общим объемом 126 тонн, согласно карантинным сертификатам.



Проверить, было ли в поставленном в Египет грузе зерно именно из этих регионов, невозможно.



Ранее украинская исследовательская инициатива SeaKrime, связанная с «Миротворцем», сообщала, что судно загружалось в конце ноября на терминале «Авлита» в Севастополе. В санитарном сертификате на зерно указано имя сотрудницы Россельхознадзора, выдавшей документ. Согласно утечкам, она проживает в Севастополе, но на запросы не ответила.



Аналитик Института Ближнего Востока Йорук Ишик отмечает, что если зерно действительно вывозилось из Севастополя, это подтверждает его происхождение с оккупированных территорий Украины. Он подчеркивает, что российское зерно удобнее транспортировать через порты, такие как Новороссийск.



О компании «Паллада» известно немного. Она была зарегистрирована в августе 2022 года и на 89% принадлежит Сергею Кузнецову. Украинская военная разведка утверждает, что «Паллада» ранее экспортировала зерно из оккупированного Крыма, а также получала разрешение на поставки ячменя из оккупированной части Херсонской области в Иран.



New York Times, ссылаясь на данные Госдепартамента США, также упоминала, что судно «Михаил Ненашев» транспортировало зерно с оккупированных украинских территорий. В 2022 году Украина обратилась к Турции с просьбой помочь расследовать деятельность «Михаила Ненашева» и еще двух судов, заходивших в турецкие порты с возможным грузом из оккупированных территорий.