«Евросолидарность» заблокировала работу Верховной Рады из-за санкций против Порошенко

Нардепы «ЕС» заблокировали трибуну Рады. Фото: ЕС

13 февраля народные депутаты фракции «Европейская Солидарность» в Верховной Раде заблокировали трибуну во время заседания. Об этом сообщает пресс-служба фракции.



Депутаты держали в руках плакаты: «Украина — не Россия», «Думайте о победе, а не о выборах».





Также они требуют поставить на голосование законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, о запрете транзита российской нефти, о возвращении военного НДФЛ бригадам, и немедленно отменить решение о покупке российских атомных реакторов.



По мнению нардепа Олега Синютика, председатель ВР Руслан Стефанчук должен объяснить, на каких основаниях незаконно введены санкции против Петра Порошенко.



«Мы спрашиваем Стефанчука, голосовал ли он и если голосовал, то на основании чего за санкции. Потому что Конституция говорит, что санкции против граждан Украины — незаконны. Санкции можно вводить только против террористов и иностранных граждан, тех кто финансирует терроризм. Сегодня санкции против Порошенко введены режимом Путина. Там он признан террористом, потому что он отстаивает интересы Украины. Потому что он борется за Украину. А вчера СНБО Зеленского повторило то, что год назад Путин своим режимом утвердил Петра Порошенко как террориста и экстремиста. Мы сегодня спрашиваем Стефанчука и каждого члена СНБО, на основании чего они голосовали в унисон с Путиным. Что является основанием того, чтобы лидера оппозиции устранить из политической жизни страны? Это подготовка к выборам? Это сдача Украины? Это подготовка капитуляции? Мы хотим добиться ответа», — подчеркнул он.



В свою очередь народный депутат от Голоса Ярослав Железняк отметил, что заседание Рады закрыли.



Напомним, президент Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Петра Порошено, Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Веденные санкции — бессрочные.