Семь человек получили ранения из-за ночного обстрела Славянска

Последствия ночного авиаудара по Славянску Донецкой области. Фото: соцсети

Прошлой ночью Славянск Донецкой области подвергся обстрелу управляемыми авиабомбами со стороны российских оккупационных войск. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

В результате обстрела пострадали семь человек.

«Попадание по улице Тополиной. Ранены семь человек. Среди них две девочки – трех и четырех лет. Повреждены и разрушены около трех десятков домов и 5 автомобилей», — написал Вадим Лях в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью также был обстрелян Краматорск. В результате обстрела ранена 8-летняя девочка.