Летевший в Москву на парад 9 мая самолет президента Сербии экстренно приземлился Баку — СМИ

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Point.md

Самолету президента Сербии Александра Вучича пришлось совершить экстренную посадку в Азербайджане по пути в Москву. Его рейс был признан небезопасным. Об этом в среду, 7 мая, пишет «Российская газета» со ссылкой на сербский портал Informer.

Отмечается, что Вучич вылетел в российскую столицу с целью участия в торжественных мероприятиях к 80-летию победы над нацизмом. Однако на фоне напряженности в восточноевропейском регионе его авиарейс был признан небезопасным. По этой причине президентской делегации пришлось приземлиться в Баку.

Как уточняет издание, самолет не смог лететь дальше «из-за угроз безопасности, включая воздействие систем ПВО».

Делегации пришлось ожидать одобрения на продолжение рейса в аэропорту азербайджанской столицы.

До этого стало известно о том, что Вучич вылетел в Москву на празднование Дня Победы.