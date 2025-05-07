Літак президента Сербії, який летів до Москви на парад 9 травня, екстрено приземлився у Баку — ЗМІ

Президент Сербії Олександр Вучич. Фото: Point.md

Літаку президента Сербії Олександра Вучича довелося здійснити екстрену посадку в Азербайджані на шляху до Москви. Його рейс було визнано небезпечним. Про це в середу, 7 травня, пише «Російська газета» з посиланням на сербський портал Informer.

Наголошується, що Вучич вилетів до російської столиці з метою участі в урочистих заходах до 80-річчя перемоги над нацизмом. Однак на тлі напруженості у східноєвропейському регіоні його авіарейс визнали небезпечним. З цієї причини президентській делегації довелося приземлитися у Баку.

Як уточнює видання, літак не зміг летіти далі «через загрози безпеці, включаючи вплив систем ППО».

Делегації довелося очікувати на схвалення продовження рейсу в аеропорту азербайджанської столиці.

До цього стало відомо, що Вучич вилетів до Москви на святкування Дня Перемоги.