В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры

В медучреждения Донецка поступила новая инструкция: мужчин до 50 лет просят заносить в отдельные списки и передавать их данные в военную комендатуру. Об этом сообщает канал сопротивления «Жовта Стрічка».
Медперсонал избегает обсуждения этой темы, опасаясь обвинений в «дискредитации армии» или «препятствовании мобилизации».
Активисты напоминают жителям оккупированных территорий: по возможности не указывать свой реальный адрес проживания в госучреждениях и поликлиниках, чтобы избежать возможных рисков.
Напомним, службы доставки на временно оккупированных территориях получили распоряжение фиксировать адреса, куда оформляются заказы на имя мужчин мобилизационного возраста.
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