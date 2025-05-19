В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры

В медучреждения Донецка поступила новая инструкция: мужчин до 50 лет просят заносить в отдельные списки и передавать их данные в военную комендатуру. Об этом сообщает канал сопротивления «Жовта Стрічка».



Медперсонал избегает обсуждения этой темы, опасаясь обвинений в «дискредитации армии» или «препятствовании мобилизации».



Активисты напоминают жителям оккупированных территорий: по возможности не указывать свой реальный адрес проживания в госучреждениях и поликлиниках, чтобы избежать возможных рисков.

Напомним, службы доставки на временно оккупированных территориях получили распоряжение фиксировать адреса, куда оформляются заказы на имя мужчин мобилизационного возраста.