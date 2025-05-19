У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури

У медустанови Донецька надійшла нова інструкція: чоловіків до 50 років просять заносити в окремі списки та передавати їхні дані у військову комендатуру. Про це повідомляє канал руху опору «Жовта Стрічка».
Медперсонал уникає обговорення цієї теми, побоюючись звинувачень у «дискредитації армії» або «перешкоджанні мобілізації».
Активісти нагадують жителям окупованих територій: за можливості не вказувати свою реальну адресу проживання в держустановах і поліклініках, щоб уникнути можливих ризиків.
Нагадаємо, служби доставки на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження фіксувати адреси, куди оформляються замовлення на ім'я чоловіків мобілізаційного віку.
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