У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури

У медустанови Донецька надійшла нова інструкція: чоловіків до 50 років просять заносити в окремі списки та передавати їхні дані у військову комендатуру. Про це повідомляє канал руху опору «Жовта Стрічка».



Медперсонал уникає обговорення цієї теми, побоюючись звинувачень у «дискредитації армії» або «перешкоджанні мобілізації».



Активісти нагадують жителям окупованих територій: за можливості не вказувати свою реальну адресу проживання в держустановах і поліклініках, щоб уникнути можливих ризиків.

Нагадаємо, служби доставки на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження фіксувати адреси, куди оформляються замовлення на ім'я чоловіків мобілізаційного віку.