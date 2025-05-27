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На Донетчине попрощались с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным: большую часть жизни он прожил в Бахмуте

27 мая 2025, 20:50

На Донетчине попрощались с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным: большую часть жизни он прожил в Бахмуте

Прощание с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным в Краматорске. Фото: Национальная полиция Прощание с погибшим на фронте полицейским Александром Батуриным в Краматорске. Фото: Национальная полиция

24 мая в результате удара российского дрона на боевых позициях погиб боец батальона полиции особого назначения ГУНП в Донецкой области Александр Батурин. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Сержанту полиции было 27 лет. Прощание с полицейским прошло в городе Краматорск на Донетчине. Провести защитника в последний путь пришли родные, друзья, побратимы и коллеги, среди них начальник ГУНП в Донецкой области Руслан Осипенко.

Во время прощания побратимы из 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ зачитали над телом молитву воина.

Далее катафалк отправился в город Кременчуг Полтавской области, где проживают его родители и сестра. Во время траурной церемонии правоохранители Донетчины передали государственный флаг матери погибшего героя – как символ уважения и благодарности за подвиг ее сына.

Александра Батурина похоронили на Свиштовском кладбище под звуки почетного салюта.

Александр родился в городе Дебальцево Донецкой области, который временно оккупирован. Значительную часть жизни прожил в ныне захваченном городе Бахмут на Донетчине. С юных лет занимался боксом и кикбоксингом. В 18 лет стал победителем чемпионата Украины по кикбоксингу и получил звание кандидата в мастера спорта.

В 2021 году он начал обучение в Мариупольском центре первичной профессиональной подготовки «Академия полиции». После успешного завершения курса в том же году его назначили на должность полицейского батальона конвойной службы ГУНП в Донецкой области.

«Александр мечтал не просто служить, он стремился защищать Украину именно на передовой, чтобы освободить родную Донетчину от оккупантов. 1 марта 2025 года он присоединился к стрелковому батальону полиции. В составе подразделения он выполнял самые опасные задачи в зоне активных боевых действий», – отметили в полиции.

Напомним, что в ГВА рассказали о состоянии семьи с ребенком, которая пострадала в результате российского удара по Краматорску в ночь на 27 мая.

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