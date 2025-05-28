Российская армия обстреляла Дружковку: повреждены коммунальное предприятие и депо, возник пожар

Ночью 27 мая российские войска обстреляли город Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков.



Повреждены коммунальное предприятие, котельная и четыре многоэтажки. Без пострадавших.



В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области уточнили, что в результате обстрела загорелись конструкции предприятия.



Спасатели потушили пожар на площади 10 квадратных метров. Также повреждены депо, служебные помещения и два автомобиля.

Напомним, что утром 28 мая войска России ракетами «Смерч» снова ударили по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего есть раненые.