Російська армія обстріляла Дружківку: пошкоджені комунальне підприємство та депо, виникла пожежа

Вночі 27 травня російські війська обстріляли місто Дружківка Донецької області. Про це повідомив голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.



Пошкоджені комунальне підприємство, котельня та чотири багатоповерхівки. Без постраждалих.



У пресслужбі ДСНС у Донецькій області уточнили, що внаслідок обстрілу загорілися конструкції підприємства.



Рятувальники загасили пожежу на площі 10 квадратних метрів. Також пошкоджені депо, службові приміщення та два автомобілі.

Нагадаємо, що вранці 28 травня війська Росії ракетами «Смерч» знову вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого є поранені.