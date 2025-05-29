Ночью и утром россияне обстреляли Славянск, Краматорск и Дружковку

Последствия российского обстрела в Дружковке. Фото: Донбасс оперативный

В ночь на 29 мая город Славянск Донецкой области был атакован российскими беспилотниками. Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Он отметил, что по городу ударили 12 дронов-камикадзе типа «Шахед».

«Попадание в районе улицы Геологической. К сожалению, ранен один человек», — сообщил начальник ГВА в в Фейсбуке.

Также сегодня утром были обстреляны Краматорск и Дружковка.

Как сообщает телеграм-канал «Донбасс оперативный», около 4 часов утра Краматорск был обстрелян российскими войсками. По предварительной информации, попадание произошло на территории бывшего ремонтно-строительного управления.

В результате атаки повреждено здание предприятия. Пострадавших среди гражданских нет. Тип боеприпаса устанавливается.

Около 4:30 утра 29 мая агрессор нанес серию ударов по Дружковской громаде. Все три попадания зафиксированы в микрорайоне Донской на территории частного предприятия.

По информации канала, два беспилотника попали в ангары, третий – в административное здание.

По предварительным данным, обстрел был произведен БПЛА типа «Герань-2». Информация о пострадавших к этому часу не поступала.