ВСУ ударили по позициям «Искандеров» в Брянской области

Сегодня подразделения Вооружённых Сил Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими компонентами сил обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения российских ракетных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Подразделение 26-й ракетной бригады российских войск, дислоцированное в районе города Клинцы Брянской области РФ, готовилось нанести удар, вероятно — по Киеву.
Благодаря эффективной доразведке и слаженной работе ВСУ и СБУ цели были успешно поражены. Одна российская пусковая установка ОТРК «Искандер» сдетонировала, ещё две — с высокой вероятностью повреждены. Поражение целей уточняется.
Напомним, в результате спецоперации «Паутина» был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ.
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