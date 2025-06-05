ВСУ ударили по позициям «Искандеров» в Брянской области

Детонация пусковой установки ОТРК «Искандер». Фото: кадр из видео

Сегодня подразделения Вооружённых Сил Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими компонентами сил обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения российских ракетных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Подразделение 26-й ракетной бригады российских войск, дислоцированное в районе города Клинцы Брянской области РФ, готовилось нанести удар, вероятно — по Киеву.







Благодаря эффективной доразведке и слаженной работе ВСУ и СБУ цели были успешно поражены. Одна российская пусковая установка ОТРК «Искандер» сдетонировала, ещё две — с высокой вероятностью повреждены. Поражение целей уточняется.

Напомним, в результате спецоперации «Паутина» был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ.